Багреева: больше 800 нежилых помещений реализовала Москва на торгах за 9 месяцев

На городских торгах в Москве за девять месяцев 2026 года реализовано более 800 объектов нежилого фонда для бизнеса. Их суммарная площадь превысила 100 тыс. кв. м, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, нежилые помещения по-прежнему входят в число самых востребованных у бизнеса и граждан видов городского имущества, которое выставляется на торги.

«За 9 месяцев 2026 года Москва реализовала на аукционах по продаже и аренде 818 нежилых помещений общей площадью свыше 100 тыс. кв. м. На один лот в ходе торгов претендовали в среднем пять участников. Высоким спросом традиционно пользуются компактные объекты, расположенные на первых этажах и в подвалах. Большинство из них имеет свободное назначение и может использоваться для размещения магазинов, предприятий сферы услуг, офисов, медицинских, образовательных и других организаций. Свыше 60% реализованных лотов составили помещения площадью до 100 кв. м. Около 30% объектов, проданных или сданных городом в аренду, находятся в Северном административном округе, по 11% помещений расположены в Западном и Восточном округах», — отметила Мария Багреева.

Город выставляет на торги разные виды имущества: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Полный список актуальных лотов доступен на сайте torgi.mos.ru.

Пользователи могут ознакомиться со всей необходимой информацией — фотографиями, документацией, условиями участия и формой реализации.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, статистика торгов за три квартала этого года подтверждает уже сложившуюся тенденцию. Предприниматели выбирают помещения в местах с интенсивным пешеходным трафиком, который обеспечивает приток посетителей.

Он также отметил, что участвовать в аукционах могут как юридические, так и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Процедура проходит онлайн, без необходимости выезда на место.

«Созданная в городе цифровая инфраструктура для проведения торгов позволяет подобрать объект по ключевым параметрам: площади, расположению в конкретном округе или районе, этажу, близости к станциям метро, начальной цене и другим», — уточнил Пуртов.

Больше информации об экономике столицы можно узнать в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.