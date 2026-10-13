Воробьев: роботизация должна освобождать людей от тяжелой и рутинной работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с командой региона работает на полях Китайской международной промышленной выставки CIIF, которая проходит в Шанхае. Это одна из ключевых технологических площадок мирового масштаба.

Порядка трех тысяч предприятий представляют здесь разработки для индустрии завтрашнего дня — начиная с роботизированных комплексов и цифровых конвейерных линий и заканчивая системами компьютерного зрения, искусственным интеллектом и автоматизацией складской логистики.

«Президент поставил задачу — к 2030 году Россия должна войти в десятку самых роботизированных стран мира. Для Подмосковья это особенно актуально: предприятия растут, нужны дополнительные кадры, поэтому сложные, тяжелые и повторяющиеся операции должны все больше брать на себя машины», — написал Воробьев в своем канале в МАКС.

В рамках шанхайского форума представители подмосковной делегации детально знакомятся с продукцией мировых лидеров отрасли, среди которых Estun, Siasun, Agibot, Yaskawa, Kuka, Hyundai и другие ведущие корпорации. Особое внимание уделяется полностью готовым технологическим решениям, охватывающим сварочные операции, узловую сборку, сервисное обслуживание станков, мониторинг качества готовой продукции, логистику и обработку металлов. Помимо этого, на площадке организована специальная зона, где выставлены сервисные и антропоморфные роботы.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Наша задача — понять, какие из этих технологий можем быстрее внедрять и локализовывать в Подмосковье. Уже договариваемся о новых проектах и производстве оборудования у нас в регионе», — рассказал Воробьев.

По мнению губернатора, роботизация должна освобождать людей от тяжелой и рутинной работы, поднять общую производительность труда и сформировать устойчивый спрос на квалифицированных инженеров нового поколения. По этой причине власти Подмосковья делают акцент на параллельной подготовке кадров, которые смогут заниматься проектированием, разработкой программного обеспечения и грамотным техническим обслуживанием современных робототехнических систем.

Поддержка роботизации и автоматизации

В Подмосковье действуют меры поддержки для компаний, реализующих проекты по роботизации и автоматизации своих производств. Компании могут воспользоваться региональными программами для производителей роботов: льготная аренда и субсидия на капитальные затраты при строительстве производств по созданию роботов.

Этим летом в законе закрепили право на инвестиционный налоговый вычет для предприятий, купивших роботов, и льготу по налогу на имущество компаний, вложивших в приобретение роботов не менее 50 млн рублей.

Инвестиционный налоговый вычет для компаний, приобретающих роботов для производств, составит 90% от суммы расходов. Что касается налога на имущество, то компании, вложившие в автоматизацию и покупку роботов не менее 50 млн рублей, получают льготу. Она будет действовать до 1 января 2029 года.

Одним из ключевых условий получения налогового вычета является приобретение нового оборудования.

Развитие производства промышленных роботов в Подмосковье является одним из приоритетных направлений работы властей.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

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