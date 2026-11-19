Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием во второй день саммита АТЭС, сообщает РИА Новости .

После этого Путин, Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и другие главы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сделали традиционное для саммита совместное фото.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Во второй день состоится трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, она будет самым «забойным» мероприятием саммита АТЭС.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут двусторонние переговоры после завершения пленарного заседания саммита АТЭС. К этому диалогу присоединятся по несколько представителей со стороны Москвы и Вашингтона.

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