Трамп: США не хотят применять ядерное оружие
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США никогда не хотят применять ядерное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
«Мы никогда не хотим его (ядерное оружие — ред.) использовать», — отметил он.
При этом Трамп допустил проведение инспекций в США, России и КНР в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил намерение организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне с главами России и Китая для предметного обсуждения вопросов ядерных арсеналов.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.