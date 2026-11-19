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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США никогда не хотят применять ядерное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Мы никогда не хотим его (ядерное оружие — ред.) использовать», — отметил он.

При этом Трамп допустил проведение инспекций в США, России и КНР в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил намерение организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне с главами России и Китая для предметного обсуждения вопросов ядерных арсеналов.

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