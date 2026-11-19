В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) в Коломне состоялась шестая конференция «Содружество педагогических классов ГСГУ». Участниками мероприятия стали более 70 старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Во время встречи школьники познакомились с профессией учителя. На «Историко-педагогическом квесте» ребята совершили экспедицию по регионам России. Площадка «Сторителлинг без границ» помогла им превратить сухие факты в живое эмоциональное повествование. В «Кейс-лаборатории» старшеклассники решали школьные конфликты, а в «Мастерской народных игр» и «Этнопроекте» создавали уроки с культурным колоритом. В «Лаборатории точных решений» участники делали игрушки-антистрессы и работали с микроскопами.

«Вы примеряете на себя непростую, но благородную миссию — быть педагогом и наставником. Работать в школе непросто. На учителе лежит колоссальная ответственность: от заботы о здоровье детей до бесконечных отчетов. В профессии остаются только те, кто искренне любит детей и свое дело. Только они готовы вкладывать свою жизнь и энергию, чтобы спустя годы с гордостью смотреть на своих выпускников, которые уверенно и смело идут по жизни», — отметила ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Пока ребята играли и творили, их учителя-наставники познакомились с электронным учебным пособием по программе «Онлайн-педкласс ГСГУ» под названием «Компас сквозь века: педагогическая профессия в потоке времени».

В пресс-службе ведомства отметили, что почти 1400 школьников из 20 городов Подмосковья (в 43 школах) знакомятся с учительской профессией вместе с ГСГУ. Ребята изучают основы психологии и педагогики, развивают коммуникацию и другие навыки. В университет они придут с четким пониманием своего призвания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.