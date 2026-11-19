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Дождь будет днем 19 ноября в Москве и области

В четверг, 19 ноября, в Москве и области установится облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своем официальном сайте .

Температура воздуха в дневные часы составит от 4 до 6 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-восточный ветер. Его скорость составит 3–8 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметки от 1 до 3 градусов. Небо останется затянутым облаками.

Местами пройдет небольшой дождь. Он на юго-востоке Подмосковья усилится до умеренного.

Направление ветра ночью сменится на западное и юго-западное. Его скорость составит 2–7 метров в секунду.

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