Культура срочности, когда почти любую задачу объявляют «нужно еще вчера», незаметно подменяет реальную продуктивность иллюзией бурной деятельности, сообщила РИАМО бизнес-психолог, руководитель онлайн-школы «Академия психологического мастерства ПАЗЛ», автор программ для психологов Екатерина Боронкина.

Как объяснила специалист, в такой среде срочным становится буквально все: и команда теряет ориентиры. Сотрудники уже не понимают, что действительно важно, а что лишь создает видимость движения.

«Постоянная мобилизация дает человеку кратковременное ощущение востребованности, но оборачивается системными издержками. Частые переключения между задачами повышают уровень стресса, увеличивают вероятность ошибок и лишают людей возможности заниматься стратегическими вопросами, требующими концентрации и времени», — сказала Боронкина.

По ее словам, в итоге коллектив может работать очень интенсивно, но не продвигаться в решении действительно важных задач — словно день за днем тушит локальные пожары, не устраняя причину возгораний.

Особую роль, как уточнила психолог, здесь играет поведение руководителя: именно через его действия формируется норма. Если начальник регулярно создает аврал и ждет мгновенных ответов даже вне рабочего времени, команда считывает это как стандарт. Такие условия могут повышать риск рабочего стресса, истощения и выгорания.

Бизнес-психолог считает, что изменить ситуацию можно, вернув слову «срочно» его истинный смысл. Для этого важно заранее договориться о критериях срочности, ограничить число приоритетов и выделить время для сосредоточенной работы без отвлечений. Не менее значимо и отношение к коммуникации: если руководитель пишет вечером, он может прямо обозначить, что не ждет ответа до утра.

«Так формируется не медлительность, а устойчивый рабочий ритм, когда команда способна мобилизоваться в сложный момент именно потому, что не находится в этом состоянии постоянно», — заключила эксперт.

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