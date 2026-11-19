В китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялись двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости .

В начале диалога глава Белого дома охарактеризовал свои отношения с российским коллегой как отличные. Он добавил, что с нетерпением ждет продуктивной беседы и рассчитывает на «много замечательного» по ее итогам.

В свою очередь, Путин поблагодарил собеседника по-английски фразой «Thank you so much». Затем российский лидер обменялся приветствиями с присутствующими на встрече госсекретарем США Марко Рубио и руководителем американского Минфина Скоттом Бессентом.

Площадкой для встречи стал Центр международных обменов в Шэньчжэне. Туда оба президента прибыли сразу после завершения пленарного заседания саммита АТЭС.

В состав российской переговорной группы помимо главы государства вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов. Также во встрече участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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