Семь из десяти преподавателей вузов обращаются к молодежному сленгу, чтобы сделать общение со студентами живее и естественнее. Такие данные приводит опрос VK Education, сообщает Газета.ru .

42% преподавателей используют сленг, чтобы быстрее доносить мысли без длинных академических объяснений, а 38% — чтобы объяснять сложные термины понятным студентам языком. Еще 35% считают, что он помогает студентам увереннее включаться в тему, 32% — налаживать контакт и снижать барьеры в общении.

48% опрошенных применяют сленг и мемы периодически, в подходящих ситуациях, 29% — редко, 21% — регулярно. Разница между профилями невелика: сленг используют 68% гуманитариев и 72% преподавателей технических дисциплин.

Мемы помогают 49% респондентов удерживать внимание на объемном или рутинном материале, а 39% — делать абстрактные идеи нагляднее. Сленг и мемы чаще используют в устной речи на семинарах и практических занятиях — 65%. На лекциях к ним обращаются 51%, в учебных материалах — 45%, а к сленгу в письменном общении — 15%.

39% преподавателей считают сленг уместным, если он помогает общению, 37% предпочитают ограничиваться устной речью. Значение незнакомых выражений студентов 29% уточняют во время занятия, еще 24% спрашивают о нем и стараются разобраться.

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