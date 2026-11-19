Психолог Татьяна Шиголина рекомендовала оборудовать учебные кабинеты камерами. По ее мнению, записи помогут защитить участников конфликтов и разобраться в случившемся, сообщает ИА «Время Н» .

Татьяна Шиголина, директор нижегородского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Спутник», считает, что родители смогут просматривать записи спорных ситуаций и делать выводы о происходившем в классе.

Среди типичных ошибок учителей психолог назвала эмоциональную вовлеченность в конфликт и публичное выяснение отношений. По ее словам, дети могут провоцировать педагога, а затем снимать его реакцию, оставляя за кадром начало ссоры.

«При классе ни в коем случае нельзя этого делать. В том числе, нельзя переходить на личности», — подчеркнула Шиголина.

Она также посоветовала не кричать, не угрожать впустую, не наказывать весь класс из-за одного ученика и не выходить из кабинета во время конфликта.

В Нижегородской области в этом году проходит апробация оценки за поведение. По словам эксперта, министерство образования разработало алгоритм удаления ребенка из класса, который планируют внедрять в школах.

Этой осенью серьезные конфликты учителей и учеников произошли в Дзержинске и Кстовском районе Нижегородской области.

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