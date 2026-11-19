Политолог и экономист Василий Колташов допустил расширение торговли России и Южной Кореи и участие Сеула в финансовых операциях в обход санкций, сообщает «Абзац» .

По мнению эксперта, Южная Корея могла бы покупать больше российских углеводородов, продовольствия, удобрений и продукции химической промышленности. Россия, в свою очередь, могла бы закупать детали и узлы для южнокорейских автомобилей и другой техники, находящихся в эксплуатации.

«Южная Корея оказалась в ситуации, сходной со многими юго-восточными странами: потребности в энергоресурсах остаются. В этом смысле Россия выступает хорошим, надежным поставщиком, способным в огромных объемах предоставить необходимые ресурсы и зарабатывать», — добавил Колташов.

Экономист считает, что такое взаимодействие принесет России прямую выгоду. Он также допустил участие Южной Кореи в финансовых операциях в обход в том числе ее собственных санкций.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Южной Кореи Ли Чжэ Мен провели первую личную встречу. Лидеры договорились развивать двустороннее сотрудничество в сферах, где для этого нет препятствий.

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