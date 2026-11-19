Движение по первому ж/д пути открыли на Крымском мосту после атаки ВСУ

Движение поездов по первому пути железнодорожной части Крымского моста возобновлено. Первые составы начнут курсировать уже в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Андрея Никитина.

В четверг утром в Минтрансе РФ рассказали о вынужденной остановке железнодорожного трафика через Керченский пролив. По информации главы Республики Крым Сергея Аксенова, переправа подверглась атаке со стороны ВСУ.

Ранее руководитель региона прогнозировал запуск поездов 19 ноября примерно с 16:00. Он отметил работу железнодорожников и пообещал публикацию данных об альтернативных маршрутах на сайте крымского Минтранса. Также чиновник призвал граждан доверять только официальным сводкам.

До этого перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» уведомил о задержке трех составов из Москвы и Санкт-Петербурга, гарантировав пассажирам питание и воду при ожидании свыше четырех часов. Ночной налет беспилотников на мост обошелся без пострадавших, но потребовал обследования полотна.

Крымский мост находится под атакой ВСУ уже несколько дней подряд. После обстрела 16 ноября там запускали реверсивный проезд машин, однако повторный удар в ночь на 17 ноября заставил полностью закрыть автодорожную часть.

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