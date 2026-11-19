Министерство ЖКХ Подмосковья закупило для ресурсоснабжающих организаций региона 123 единицы новой спецтехники. Часть машин уже работает, остальные поступят на базы водоканалов до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Новая техника поступила на базы предприятий в Электростали, Павлово-Посадском округе, Химках, Солнечногорске, Дмитровском округе, Лосино-Петровском, Чехове, Воскресенске и других округах. Часть машин уже задействована в работе аварийных и ремонтных бригад.

В закупку вошли автомобили LADA Largus для оперативных выездов, экскаваторы-погрузчики и колесные экскаваторы для земляных работ на сетях, автокраны для погрузки и монтажа тяжелого оборудования, самосвалы КАМАЗ для вывоза грунта и материалов.

Для работы на объектах водоснабжения и водоотведения приобрели автоцистерны на шасси ГАЗон Next и машины аварийных бригад на шасси «ГАЗель» и «Соболь». Парк также пополнят вакуумные экскаваторы и илососные машины для откачки и подъема содержимого с большой глубины, автовышки, автобусы ПАЗ и электрические вилочные погрузчики.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что инциденты помогают определить, какая техника необходима муниципалитетам.

«Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал Кирилл Григорьев.

Оставшаяся часть закупленной техники поступит на базы водоканалов до конца года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.