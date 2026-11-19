сегодня в 16:41

Компания «Астра», развивающая питомник «Сады Бэллы» в Бронницах, получила разрешение на ввод новых объектов инфраструктуры и арендовала еще 45,5 гектара для расширения производства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории питомника построены административно-бытовой корпус, два склада и навес для специализированной техники. Склады предназначены для хранения инвентаря, удобрений и укрывных материалов, а корпус обеспечит условия для работы сотрудников.

С учетом арендованного участка площадь угодий предприятия составит почти 84 гектара. Ранее питомник располагал четырьмя участками общей площадью более 38 гектаров. Расширение позволит увеличить объемы выращивания аллейных деревьев и декоративных кустарников для городских территорий, парков и частных объектов.

Питомник выстраивает полный производственный цикл — от сеянцев до готового посадочного материала. Проект направлен на импортозамещение в сегменте крупномерных декоративных растений и увеличение доли отечественной продукции на российском рынке.

При выращивании применяют формирование кроны и регулярную пересадку — перешколку. Она помогает развить компактную корневую систему, подготовить растения к последующей пересадке и адаптации к климату российских регионов.

По итогам третьего квартала 2026 года инвестиции в проект составили 62,1 млн рублей. На предприятии создано 43 рабочих места.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что развитие питомников увеличивает предложение отечественного посадочного материала и формирует ресурсную базу для озеленения территорий.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.