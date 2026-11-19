Работы провели на территории Рузского участкового лесничества. Удаление больных и поврежденных деревьев направлено на оздоровление лесного фонда и предотвращение распространения болезней и вредителей.

Весной 2027 года на очищенном участке планируют провести искусственное лесовосстановление.

«Санитарная рубка — своего рода лечение для леса. Убирая больные деревья, мы даем шанс вырасти новому, крепкому поколению. Работы по лесовосстановлению будут выполнены в рамках государственного задания», — прокомментировал старший участковый лесничий Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» Максим Боровков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.