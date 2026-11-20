Управляющие компании Подмосковья оштрафовали более чем на 4 млн руб

Управляющие и ресурсоснабжающие организации Подмосковья за текущую неделю получили штрафы на общую сумму 4 млн 385 тыс. рублей за нарушения жилищного законодательства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководящий состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрел 38 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Такие рассмотрения проходят еженедельно.

По данным ведомства, дела касались организаций из 17 муниципалитетов. В приведенном перечне указаны Раменский, Воскресенск, Егорьевск, Люберцы, Домодедово, Серпухов, Подольск, Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Клин, Химки, Долгопрудный, Наро-Фоминский, Мытищи и Красногорск.

Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения лицензионных требований, в том числе грубые, и правил предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Также выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Рассмотрение 34 дел завершено. Еще четыре отложены для выяснения юридически значимых обстоятельств. По каждому рассмотренному делу вынесено постановление на основе анализа представленных доказательств. Общая сумма штрафов составила 4 млн 385 тыс. рублей. По трем делам организациям объявили предупреждения.

Министерство контролирует исполнение предписаний и устранение выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.