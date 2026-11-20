Капитальный ремонт стационара Красногорской больницы продолжается на улице Карбышева, 4. На объекте работают 65 человек, открыть обновленное медучреждение планируют в 2030 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В стационаре Красногорской больницы на улице Карбышева, 4, строители демонтируют стяжку пола на техническом этаже и в подвале, армируют плиты перекрытий и устраивают стяжку пола. В работах участвуют 65 человек.

Здание 1987 года постройки имеет общую площадь 28,3 тыс. квадратных метров. Здесь отремонтируют фасад и входную группу, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения. В больнице установят новое сантехническое оборудование, окна и двери, поставят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Капремонт проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие обновленного медучреждения запланировано на 2030 год.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.