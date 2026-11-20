Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов поздравил педиатров с профессиональным праздником, который отмечают 20 ноября, во Всемирный день ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Химках 20 ноября отмечают День педиатра и Всемирный день ребенка. К поликлиникам округа прикреплено более 51 тыс. детей. С начала 2026 года в округе родились более 1 тыс. малышей.

Педиатры следят за здоровьем детей и помогают им своевременно проходить профилактические осмотры. Работа с маленькими пациентами, которые еще не могут рассказать о своей боли, требует знаний, опыта и чуткости.

«От всего коллектива Химкинской клинической больницы поздравляем педиатров с профессиональным праздником. Спасибо вам за терпение, чуткость и умение найти подход к каждому ребенку и каждому родителю. За ваши золотые руки и добрые глаза», — сказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Коллектив больницы также пожелал всем детям здоровья, счастливого и безопасного детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.