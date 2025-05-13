Суд в Париже признал Депардье виновным в домогательствах и вынес приговор
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Парижский суд огласил приговор 76-летнему актеру Жерару Депардье. Его признали виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.
На актера подавали в суд 54-летняя художница-декоратор Амели и 34-летняя ассистентка режиссера по имени Сара. Женщины утверждали, что Депардье во время съемок фильма «Зеленые ставни» непристойно шутил и распускал руки.
Сам актер отвергла эти обвинения. В итоге суд встал на сторону истиц. Он признал актера виновным в сексуальных домогательствах. Депардье получил 18 месяцев свободы условно.
Кроме того, актера занесли в реестр людей, совершивших преступления на сексуальной почве.
Ранее мошенники оформили на Депардье два микрозайма в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности новый долг актера равен 45 тыс. рублей.