Мошенники оформили на Депардье еще два микрозайма в Москве и Петербурге

Злоумышленники продолжают оформлять микрозаймы на 76-летнего французского актера Жерара Депардье. Так, мошенники сумели взять еще два кредита на знаменитость в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Mash .

В общей сложности новый долг Депардье равен 45 тыс. рублей: 30 тыс. рублей оформили в столице, еще 15 — в Петербурге.

Теперь французский актер должен микрофинансовым организациям 50 тыс. рублей и проценты по займам (с учетом первых 5 тыс. рублей). Мошенники продолжают вгонять в долги тех, кто не может обратиться за помощью в полицию или как-то иным способом повлиять на ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мошенники оформили на Депардье 5 тыс. рублей в микрокредитной организации. Этот займ никто не погасил, поэтому проценты по нему продолжают начисляться. При этом агент французского актера утверждает, что никаких долгов на его подопечного никто не «вешал».

История с микрозаймами — не единственная проблема Депардье. Союз кинематографистов РФ рассматривает вопрос о его исключении из организации, так как тот перестал вносить членские взносы. А на родине в отношении актера возбудили очередное уголовное дело. На этот раз его подозревают в налоговом мошенничестве.