Агент настаивает, что на Жерара Депардье не брали микрозайм в Воронеже

Мошенники не обманывали французского актера Жерара Депардье и не брали на него микрозайм Воронеже, заявил его агент Арно Фрилле. Ранее Mash писал, что аферисты воспользовались данными российского паспорта Депардье и взяли на него кредит в МФО, сообщает РЕН ТВ .

По словам Фрилле, ему непонятно, откуда появилась информация об обмане его клиента мошенниками. Комментируя данные о том, что Депардье также должен денег Союзу кинематографистов России, агент заявил, что организация сама пригласила Депардье в свои ряды, а теперь просит платить членский взнос.

«Депардье любит Россию, бывает тут. Скоро приедет в Новосибирск, так как открыл ресторан „Жерарня“», — добавил он.

Mash утверждал, что на имя Депардье взяли микрозайм в феврале 2024 года, и проценты по кредиту продолжают начисляться.

Сейчас Депардье находится во Франции. Недавно французские жандармы заподозрили актера в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег.