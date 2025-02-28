Воронежские мошенники взяли микрозайм на Жерара Депардье

В Воронеже мошенники взяли микрозайм на французского актера Жерара Депардье, который в 2013 году получил российского гражданство. Сам звезда «Астерикса и Обеликса» живет в родной Франции и находится под очередным уголовным преследованием, сообщает Mash .

Аферисты стали использовать новую схему — брать кредиты на тех лиц, которые точно не обратятся в российскую полицию. В их список попал и Депардье, на имя которого взяли кредит в МФО на 5000 рублей. Сейчас на микрозайм, оформленный еще в феврале 2024 года, продолжают «капать» проценты.

Кроме того, французский киноактер должен деньги Союзу кинематографистов России за просроченные членские взносы. Его также могут исключить из организации.

Ранее Жерара Депардье заподозрили в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег во Франции. Летом 2024 года звезду также требовали привлечь к ответственности за сексуальные домогательства и насилие.