Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России

Французский актер и режиссер Жерар Депардье может быть исключен из Союза кинематографистов России. Оказалось, что он нарушил прописанные в уставе организации обязанности, сообщает РБК .

В союзе рассмотрят представленный комиссией список на исключение. В числе нарушений — неуплата ежегодных членских взносов. В этот список попал Депардье. Его долг за 7 лет составил 9,5 тыс. рублей.

Также исключить из организации могут продюсера Александра Роднянского* (долг 20 тыс. руб. за 9 лет), актрису Ингеборгу Дапкунайте (15,5 тыс. руб. за 18 лет), Александра Горбунова (более 24 тыс. руб. за 12 лет) и ряд других культурных деятелей.

Ранее появилась информация, что Депардье с февраля 2024 года снова интересует стражей правопорядка, но уже по новой статье — налоговое мошенничество с отягчающими обстоятельствами и отмывание денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

* Признан иноагентом на территории России.