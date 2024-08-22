В Париже требуют судить актера Жерара Депардье по делу о домогательствах

BFMTV: в Париже потребовали привлечь Депардье к суду по делу о домогательствах

«Прокуратура Парижа требует, чтобы Жерар Депардье предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — передает французский телеканал BFMTV.

В апреле прошлого года больше десятка женщин обвинили Депардье в домогательствах на съемочных площадках с 2004 по 2022 годы. При этом сам актер не пожелал комментировать расследование.

Следующее обвинение в адрес Депардье последовало в конце февраля текущего года. По словам 53-летней 53-летняя художницы-постановщицы, актер позволял себе непристойные высказывания и притрагивался к ней во время съемок одного из фильмов.

В конце апреля артиста задержали по обвинению в сексуальном насилии. Заявление на актера подали две женщины, утверждающие, что Депардье их трогал и домогался во время съемок. При этом актер все предъявленные ему обвинения отрицает, после допроса его отпустили.