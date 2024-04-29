Жерара Депардье отпустили из-под стражи после задержания

Полиция помещала французского актера под стражу из-за дела о домогательствах.

На актера подали заявление две женщины. Они утверждают, что Депардье в 2014 году на съемочной площадке фильма «Маг и сиамцы» и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» домогался до них на глазах у всех.

Депардье все предъявленные ему обвинения отрицает.