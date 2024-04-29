Актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии

Артиста допрашивают по этому делу в полицейском участке.

На актера подали заявление две женщины. Они утверждают, что Депардье лапал их. Якобы в 2014 году на съемочной площадке фильма «Маг и сиамцы» и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» он домогался заявительниц на глазах у всех.

Как рассказала одна из предполагаемых жертв, во время перерыва в съемках актер поймал девушку в коридоре, схватил за ноги, а потом начал трогать за интимные места.

Депардье все предъявленные ему обвинения отрицает.