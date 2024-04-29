Актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии
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В Париже задержали известного актера Жерара Депардье, его обвинили в сексуальном насилии, сообщает Mash.
Артиста допрашивают по этому делу в полицейском участке.
На актера подали заявление две женщины. Они утверждают, что Депардье лапал их. Якобы в 2014 году на съемочной площадке фильма «Маг и сиамцы» и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» он домогался заявительниц на глазах у всех.
Как рассказала одна из предполагаемых жертв, во время перерыва в съемках актер поймал девушку в коридоре, схватил за ноги, а потом начал трогать за интимные места.
Депардье все предъявленные ему обвинения отрицает.