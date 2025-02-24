Новое уголовное дело: Жерара Депардье подозревают в налоговом мошенничестве

Французский актер Жерар Депардье с февраля 2024 года снова интересует стражей правопорядка, но уже по новой статье — налоговое мошенничество с отягчающими обстоятельствами и отмывание денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года», — пишет издание, ссылаясь на осведомленные источники.

Сотрудники Национальной финансовой прокуратуры к середине февраля 2025 года уже успели провести обыски по новому уголовному делу в Париже, Мэне и Луаре, а также в Бельгии.

Это не первый случай, когда Депардье попадает в поле зрения полиции. Летом 2024 года его требовали привлечь к ответственности по делам о сексуальном домогательстве и насилии. При этом сам актер не признает вину ни по одному из обвинений, которые поступают в его адрес.