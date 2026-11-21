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В России с 2027 года изменится порядок работы хирургов

С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый порядок работы хирургов. Об этом сказано в приказе Минздрава РФ, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, хирургов можно будет привлекать к работе вне медицинской организации. Например, по месту вызова бригады скорой помощи и в транспорте при медицинской эвакуации.

Также в порядок оказания медпомощи взрослым пациентам по профилю «хирургия» впервые включена паллиативная помощь.

Кроме того, предусмотрено, что скорая, в том числе специализированная, помощь пациентам, нуждающимся в срочном вмешательстве, будет оказываться выездными бригадами.

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