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МИД Ирана заявил о продолжении переговоров с США через другие страны

Тегеран продолжает дипломатический диалог с Вашингтоном, передавая сообщения через страны, которые выступают посредниками — Катар и Пакистан. Об этом в интервью газете Iran Daily заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщают « Известия ».

По словам главы иранского МИД, посредники «курсируют» между Ираном и США.

«Они передают послания, привозят ответы, а также выдвигают различные идеи и предложения, которые затем обсуждаются», — сказал Аракчи.

Информацию о наличии других каналов коммуникации Аракчи назвал не соответствующей действительности. Он уточнил, что отдельные государства периодически проявляют интерес к участию в переговорном процессе, однако Тегеран пока не видит необходимости менять текущий формат.

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