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В Сочи взорвался автомобиль Range Rover. На месте работают сотрудники экстренных служб, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, три гулких звука взрыва раздались на улице Роз (микрорайон Центральный). После этого очевидцы заметили пламя от пожара.

Range Rover взорвался прямо возле жилого дома. Машина выгорела полностью.

Информации о наличии пострадавших пока нет.

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