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Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по двум американским базам в Бахрейне, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Атака была нацелена на базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр. Это стало ответом на действия США.

Официального подтверждения атаки со стороны КСИР на данный момент нет.

Ранее Иран заявил об уничтожении беспилотника США над Ормузским проливом.

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