Падение обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ привело к повреждению двух частных домовладений, хозяйственной постройки и двух легковых автомобилей в Воронеже и районе области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

В границах областного центра фрагменты уничтоженных дронов ВСУ задели крышу и выбили стекла в частном доме, а также повредили две легковые машины. В пригородном районе урон нанесен остеклению еще одного жилого дома и хозпостройки.

К устранению последствий и фиксации повреждений привлечены сотрудники оперативных служб.

В общей сложности за прошедшую ночь в воздушном пространстве над Воронежем и двумя районами области были выявлены и сбиты 23 украинских беспилотника. По предварительным сведениям, обошлось без раненых среди населения. К утру угрозу атаки БПЛА на территории региона сняли.

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