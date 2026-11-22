Гарбузов: свыше 700 сотрудников КМЗ прошли обучение с начала 2026 года

Карачаровский механический завод (КМЗ) за 10 месяцев 2026 года почти втрое увеличил число работников, прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации, по сравнению с показателем за весь 2025 год. Подготовку прошел 741 человек — 31% от общей численности специалистов предприятия, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Гарбузов отметил, что столица уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала промышленных предприятий.

«Столичные производители внедряют новые технологии и создают условия для профессионального роста сотрудников. С начала 2026 года обучение на КМЗ прошел 741 человек — почти втрое больше, чем за весь прошлый год, когда квалификацию повысили 252 специалиста. Системная работа с сотрудниками помогает заводу формировать необходимые компетенции и обеспечивать устойчивое развитие», — сказал Гарбузов.

На КМЗ действуют программы повышения квалификации по разным направлениям работы предприятия. Сотрудники углубляют знания в сфере монтажа лифтового оборудования и организации производственных процессов, а также развивают компетенции в области наставничества и использования искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, предприятие стремится к тому, чтобы обучение соответствовало конкретным задачам специалистов и учитывало перемены в отрасли.

«Мы сотрудничаем с учебными центрами, университетами, научными организациями, образовательными и технологическими партнерами. Такой подход позволяет сочетать отраслевую подготовку с освоением новых инструментов и методов работы. Отдельное внимание уделяем наставничеству, которое помогает передавать опыт между поколениями сотрудников», — уточнил Сидельковский.

Центр вертикального транспорта КМЗ входит в число ведущих отечественных производителей лифтового оборудования. Завод выпускает пассажирские, грузовые и специализированные лифты, ведет собственные технологические разработки и обновляет производственные мощности. После завершения модернизации предприятие сможет выпускать до 12 тыс. лифтов в год.