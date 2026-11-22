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3 человека пострадали при ДТП 2 грузовиков и рейсового автобуса в Подмосковье

Три человека получили травмы в результате попутной аварии с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса. Инцидент произошел на 52-м километре федеральной трассы М-10, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На участке автодороги столкнулись два грузовых автомобиля и автобус, выполнявший рейс по направлению Солнечногорск — Крюково. В момент удара в салоне общественного транспорта находились четыре человека.

Трое из пассажиров пострадали. Несовершеннолетних среди раненых нет.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, серьезные механические повреждения получил желтый грузовик марки Scania с тентованным полуприцепом. У грузовика полностью разбито лобовое стекло, деформирована передняя часть кабины, сорван бампер и вытекли технические жидкости на проезжую часть.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Информация о степени тяжести травм пострадавших уточняется.

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