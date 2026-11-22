В зоопарке США прощаются со всемирно известной бегемотихой Фионой, съевшей шапку
Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram
Жители и гости американского города Цинциннати приносят к местному зоопарку букеты цветов и прощальные открытки в память о скончавшейся бегемотихе Фионе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Всемирно известная любимица публики умерла после того, как проглотила шапку одного из посетителей. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя зоопарка, ветеринарные специалисты пришли к заключению, что проведение масштабной полостной операции с длинным хирургическим разрезом для животного столь внушительных габаритов стало бы фатальным. Результаты проведенного вскрытия показали, что спасти бегемотиху не смогло бы никакое медицинское вмешательство.
Память о Фионе также почтили в Зале славы и музее бейсбольного клуба «Цинциннати Редс», разместив ее портрет на большом экране. Поклонники животного в своих отзывах называют ее волшебным созданием, заключенным в облик бегемота.
Смотрительница Дженна Уингейт призналась, что у нее всегда было ощущение, будто они с Фионой взрослеют бок о бок. Женщина с улыбкой представляла, как они вместе состарятся, а питомица все так же будет рядом даже после ее выхода на пенсию.
Трогательное прощание подготовили и от имени бегемота Тимоти из зоопарка Сан-Антонио, который считался возлюбленным Фионы и долгое время оказывал ей знаки внимания на расстоянии. В опубликованном от его лица письме сотрудники учреждения напомнили об истории их привязанности, которая завязалась и крепла благодаря содействию смотрителей обоих зоопарков.
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