Жители и гости американского города Цинциннати приносят к местному зоопарку букеты цветов и прощальные открытки в память о скончавшейся бегемотихе Фионе. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Всемирно известная любимица публики умерла после того, как проглотила шапку одного из посетителей. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя зоопарка, ветеринарные специалисты пришли к заключению, что проведение масштабной полостной операции с длинным хирургическим разрезом для животного столь внушительных габаритов стало бы фатальным. Результаты проведенного вскрытия показали, что спасти бегемотиху не смогло бы никакое медицинское вмешательство.

Память о Фионе также почтили в Зале славы и музее бейсбольного клуба «Цинциннати Редс», разместив ее портрет на большом экране. Поклонники животного в своих отзывах называют ее волшебным созданием, заключенным в облик бегемота.

Смотрительница Дженна Уингейт призналась, что у нее всегда было ощущение, будто они с Фионой взрослеют бок о бок. Женщина с улыбкой представляла, как они вместе состарятся, а питомица все так же будет рядом даже после ее выхода на пенсию.

Трогательное прощание подготовили и от имени бегемота Тимоти из зоопарка Сан-Антонио, который считался возлюбленным Фионы и долгое время оказывал ей знаки внимания на расстоянии. В опубликованном от его лица письме сотрудники учреждения напомнили об истории их привязанности, которая завязалась и крепла благодаря содействию смотрителей обоих зоопарков.

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