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Минобороны заявило об ударах по энергетике и портам Украины

В ночь на 22 ноября Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударили беспилотниками по объектам энергетики, портовой инфраструктуре и морским судам, которые работают на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России .

В Запорожье удар пришелся по электростанции «Правобережная» 330 кВ. От нее получают энергию предприятия украинской военной промышленности. Кроме того, в порту Килия Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинских вооруженных сил.

Также на переходе морем северо-восточнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз». По данным министерства, оно перевозило грузы двойного назначения для ВСУ.

Других сведений о результатах ударов в сообщении не приводится.

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