Гражданин Великобритании Льюис Пью преодолел вплавь порядка 15 километров по акватории Ормузского пролива. Так он хотел привлечь внимание общественности к угрозе экологической катастрофы в регионе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Associated Press.

Спортсмен стал первым атлетом, решившимся на заплыв на столь длинную дистанцию в этом проливе с момента начала противостояния между США и Ираном. По воспоминаниям пловца, спустя всего несколько минут после старта он услышал мощные взрывы.

Пью отметил, что почти в 4 километрах от него был поражен нефтяной танкер. За оглушительным грохотом последовало появление в небе истребителей, после чего британец осознал необходимость немедленно покинуть опасную зону.

По убеждению спортсмена, разливы нефтепродуктов из поврежденных судов несут критическую опасность для морской фауны, коралловых рифов и прибрежной полосы. Он подчеркнул, что на реабилитацию этой уникальной природной экосистемы уйдут десятки лет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.