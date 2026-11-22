«Аэрофлот» может запустить в 2027 году новые направления для полетов

Авиакомпания «Аэрофлот» прорабатывает несколько новых зарубежных направлений на 2027 год. Об этом рассказал глава перевозчика Сергей Александровский, пишет ТАСС .

По его словам, поиск новых маршрутов идет постоянно: коммерсанты и аналитики компании регулярно оценивают, как расширить и внутреннюю, и международную сеть.

Какие именно страны рассматриваются, Александровский уточнять не стал.

«В работе есть ряд новых международных направлений. Не буду их пока озвучивать, потому что внутренних решений пока не принималось, но такая работа ведется. Надеюсь, у нас будет возможность дополнительно предложить жителям нашей страны перевозки в новые пункты», — сказал он.

Ранее руководитель компании относил к самым востребованным зарубежным курортным направлениям «Аэрофлота» Китай, Турцию, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.

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