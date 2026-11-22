За полгода интерес россиян к кино о катастрофах и постапокалипсисе повысился более чем в два раза, а самым популярным фильмом стал «Чернобыль», сообщили РИАМО в онлайн-кинотеатре «КИОН».

Исследование проведено к премьере новой части «Голодных игр». В России фильм выйдет 26 ноября.

За последние шесть месяцев просмотры фильмов о катастрофах и постапокалипсисе увеличились более чем вдвое. Лидером рейтинга стал «Чернобыль» (2020), этот фильм рассказывает о событиях на Чернобыльской АЭС. На втором месте — триллер «Пропасть» (2026) с Марком Эйдельштейном, а на третьем — фантастический киноальманах «Космос. Смерть. Роботы» (2023).

Кроме того, в топ-5 вошли фильм «Капкан времени» (2026) и драма «Одна» (2022). В десятке еще «Кракен», «Землетрясение», «Ледокол», «Метро» и «Огонь».

В 60% фильмов-катастроф из первой десятки самых популярных герои оказываются в ловушке или изоляции и вынуждены бороться за выживание. В половине кинокартин центральными темами становятся спасение людей и ликвидация последствий катастроф, личные отношения на фоне чрезвычайных событий.

Самым популярным жанром среди исследуемых фильмов оказалась драма — на нее пришлось 76% просмотров. На втором месте — триллеры (44%), а на третьем — историческое кино (35%). Кроме того, зрители выбирали фантастику (23%) и боевики (15%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.