Вера Брежнева спела для россиян на корпоративе в Казахстане

Украинская певица Вера Брежнева дала концерт перед россиянами на корпоративе в Казахстане. Со зрителями певица общалась только на русском языке, она приехала в Алматы на открытие ресторана, где собрались местные и некоторые российские блогеры и предприниматели, сообщает SHOT .

Певица, прежде обещавшая петь только на украинском и перейти на украинский репертуар, не стала смущать публику и пела на русском языке. Она исполнила знакомые хиты, включая «Я знаю пароль, я вижу ориентир», и добралась до песен «ВИА Гры». Зрители подошли к артистке слишком близко, и сцену в какой-то момент пришлось оградить.

Публика одарила Брежневу цветами и подарками. За выступление на открытии ресторана она могла получить около 5,5 млн рублей.

В финале певица представилась «Верой Брежневой», а не Vira. Под этим именем она собиралась начать карьеру заново и петь исключительно на украинском.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.