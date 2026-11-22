Певица Майли Сайрус сыграла свадьбу с музыкантом Максом Морандо в Калифорнии
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Американская певица Майли Сайрус официально узаконила отношения с музыкантом Максом Морандо. Об этом сообщает The Blueprint со ссылкой на кадры торжества, обнародованные People.
Бракосочетание состоялось минувшей ночью в калифорнийском городе Палм-Спрингс. За день до основного торжества влюбленные организовали предсвадебный ужин в узком семейном кругу.
На встречу пригласили порядка 20 самых близких людей, включая мать артистки Тиш Сайрус и ее сестру Ноа. В праздничное меню вошли равиоли с лобстером и филе-миньон.
Как уточняет People, церемония прошла у бассейна под декоративной аркой, украшенной белыми цветами. Там жених и невеста произнесли брачные клятвы.
Роман Сайрус и Морандо начался в 2021 году. Информация об их помолвке появилась в декабре 2025 года.
Для исполнительницы этот союз стал вторым. В 2018 году она выходила замуж за актера Лиама Хемсворта. Однако их семья распалась меньше чем через год.
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