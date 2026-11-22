Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы заключил стратегическое соглашение о сотрудничестве с Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Этот современный вуз 20 ноября отметил 10-летие — его учредили Муниципальное народное правительство города Шэньчжэня, Пекинский политехнический институт и МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город занимается системным укреплением научно-образовательных, технологических и экономических связей с партнерами из Китая.

«Соглашение станет важным шагом в развитии этого стратегического диалога. Взаимодействие между столицей и Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне откроет новые перспективы для кооперации высокотехнологичного бизнеса Москвы и Китая. При поддержке нашего представительства особой экономической зоны „Технополис Москва“ в КНР мы планируем запустить программы подготовки высококлассных международных кадров и обмена опытом», — подчеркнул Гарбузов.

Он добавил, что благодаря этому получится ускорить реализацию совместных масштабных технологических проектов в приоритетных отраслях.

В настоящее время в Университете МГУ-ППИ, расположенном в Шэньчжэне, проходят обучение 3,5 тыс. студентов из Китая и 600 из России. Этот вуз располагает значительным исследовательским потенциалом. На его базе работают центры вычислительной математики, биологии, химии и наук о материалах, включая лаборатории больших данных и искусственного интеллекта. Университет оснащен современными дата-центрами, а образовательные программы охватывают широкий спектр направлений — от международной экономики до материаловедения.

В рамках торжественной церемонии, посвященной 10-летию учебного заведения, ректор МГУ-ППИ Дэн Фан выразил признательность Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы за налаженное сотрудничество. За день до этого, 18 ноября, университет с визитом посетил Президент России Владимир Путин, который поздравил преподавателей и студентов с юбилеем.

Заключенное между Москвой и МГУ-ППИ соглашение создаст дополнительные перспективы для столичных промышленных предприятий, включая резидентов ОЭЗ «Технополис Москва». Подписанный меморандум о сотрудничестве нацелен на укрепление научно-технических, производственных и инвестиционных связей с университетами, научными центрами и промышленными предприятиями как России, так и КНР.

Особое внимание уделят трансферу технологий и научно-промышленной кооперации в сферах радиоэлектроники, биотехнологий и фармацевтики, электромобилестроения, искусственного интеллекта, а также других передовых технологий в рамках реализации общих приоритетов технологического развития. Помимо этого, меморандум предусматривает поддержку локализации производств и соответствующих технологий в столице, в том числе на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».