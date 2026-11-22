Синоптик Леус: к среде сугробы в Подмосковье вырастут до 10 см

В столичный регион возвращается снежный покров. Прошедший минувшей ночью холодный атмосферный фронт принес небольшой снег, местами выпало менее 1 мм осадков. Актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю в своем Telegram-канале опубликовал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, утром 22 ноября некоторые метеостанции региона уже отметили формирование небольшого снежного покрова. Слой снега высотой менее 1 см лежал на метеорологических площадках Волоколамска и Клина, а также в Новой Москве, в Михайловском. Днем 22 ноября солнечные лучи, пробивающиеся сквозь разрывы в облаках, и слабо положительная температура постепенно уничтожат выпавший снег.

Ближайшей ночью небольшой снег снова пройдет местами. Утром 23 ноября очаги снежного покрова снова встретят жителей Московского региона. 24 ноября снега станет немного больше, температура чуть снизится, и покров примет вполне узнаваемый характер.

По словам Леуса, 25 ноября очередной балканский циклон, выходящий на восток ЦФО, увеличит снежный покров более заметно: его высота достигнет максимальных значений с начала холодного сезона и составит 5-10 см. Высока вероятность, что снег больше не растает до весны.

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