Лерчек пожаловалась на сильные боли в ногах перед вылетом в Китай
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, ухудшилось здоровье накануне поездки в Китай. Многодетная мать рассказала в соцсетях, что у нее начались сильные боли в ногах.
По словам Лерчек, ее состояние ухудшилось настолько, что она не смогла сама подняться с дивана, и сейчас ей помогает мать. По словам Чекалиной, препараты и обезболивающие помогли нормализовать самочувствие.
22 ноября Лерчек планирует вылететь в Китай, где ей предстоит пройти CAR-T-терапию. Лечение обойдется примерно в 18 млн рублей.
Метастазы у Лерчек обнаружили еще во время следствия. После этого защита добивалась разрешения на выезд за границу ради лечения.
Лерчек надеется, что пройденное в Китае лечение поможет ей выздороветь.
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