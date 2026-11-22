5-летняя девочка погибла в Чечне при хлопке газа во время пожара
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В Чечне при пожаре, который начался после хлопка газа, погибла 5-летняя девочка. Трагедия произошла в селе Комсомольское, пишет РЕН ТВ.
Предварительно известно, что еще четверо членов семьи получили ожоги и попали в больницу. Среди пострадавших мать погибшей девочки, еще двое детей и их дедушка. Всех их доставили в больницу, где медики оказывают профессиональную помощь.
В Следственном комитете по Республике Чечня сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.
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