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5-летняя девочка погибла в Чечне при хлопке газа во время пожара

В Чечне при пожаре, который начался после хлопка газа, погибла 5-летняя девочка. Трагедия произошла в селе Комсомольское, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что еще четверо членов семьи получили ожоги и попали в больницу. Среди пострадавших мать погибшей девочки, еще двое детей и их дедушка. Всех их доставили в больницу, где медики оказывают профессиональную помощь.

В Следственном комитете по Республике Чечня сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

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