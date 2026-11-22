Зарегистрированный в Соединенных Штатах разведывательный самолет НАТО был зафиксирован в первой половине дня вблизи границ Калининградской области, куда он прибыл с места постоянной дислокации на аэродроме в Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Речь идет о борте Bombardier Artemis II. Самолет-разведчик, несмотря на выходной день, вышел на дежурство у российского региона и начал совершать круговой облет его территории, находясь при этом в воздушном пространстве Литвы. Источник обратил внимание на то, что прежде вылеты этого борта по воскресеньям отмечались крайне редко, однако в последнее время он поднимается в небо почти каждую неделю.

Уточняется, что полет проходит на высоте около 9,7 километра. Курсируя вокруг Калининградской области, экипаж самолета задействует в том числе воздушные коридоры, предназначенные для движения гражданских лайнеров.

До этого тот же источник рассказывал, что с начала текущего года Bombardier Artemis II появлялся в районе российского эксклава свыше 70 раз. Предыдущий подобный вылет состоялся ровно неделю назад.

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