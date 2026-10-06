Воробьев: 1 человек погиб, 6 пострадали в Подмосковье во время атаки 185 БПЛА

В ночное время территория Московской области подверглась массированному налету беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дежурными расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Подмосковьем ликвидированы и нейтрализованы 185 вражеских дронов в границах 16 муниципалитетов, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в МАКС .

Падение обломков привело к разрушениям в ряде населенных пунктов. В городском округе Истра ущерб зафиксирован в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине. Там пострадали 10 частных жилых строений, надворные хозяйственные постройки, а также два транспортных средства.

В Волоколамском округе, в деревне Покровское, посекло фасадную часть и выбило стекла в жилом доме.

В городском округе Домодедово на территории села Лобаново вспыхнул пожар в частном доме. В микрорайоне Барыбино дом оказался полностью разрушен. Там работают сотрудники экстренных служб.

Согласно предварительным сведениям, травмы различной степени тяжести получили шесть мирных жителей. В населенном пункте Покровское раненого осколками мужчину оперативно транспортировали в больницу. В Истре округе на стационарное лечение отправились двое пострадавших из сел Ядромино и Горки. При этом одному из пациентов понадобится хирургическое вмешательство.

Еще троим гражданам медицинские работники помогли в деревне Ляхово городского округа Домодедово. После проведения первичного осмотра и всех необходимых процедур пострадавшие приняли решение отказаться от поездки в больницу.

«К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорска в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату», — сказал Воробьев.

Во всех затронутых инцидентом муниципалитетах развернута работа экстренных и оперативных служб. Власти и профильные ведомства ведут ликвидацию последствий ночного происшествия и предоставляют всю необходимую всестороннюю поддержку пострадавшим гражданам.

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