Мошенники используют интерес к GTA VI для кражи паролей и данных карт

Под видом раннего доступа к GTA VI и версий для смартфонов злоумышленники могут распространять вредоносные программы и поддельные страницы оплаты, сообщает газета «Известия» .

Глава комитета по цифровому и технологическому суверенитету Делового экономического центра СНГ Александр Гриф предупредил: на компьютерах поддельные установщики крадут пароли, на смартфонах страницы оплаты выманивают данные карт и коды из СМС. Владельцев консолей мошенники направляют на фальшивые страницы входа. Официальных версий GTA VI для компьютеров и смартфонов пока нет.

Эксперт посоветовал создать ребенку отдельный профиль с настоящим возрастом, включить возрастные ограничения и защитить взрослую учетную запись ПИН-кодом. Родительскую почту не следует оставлять открытой на общем устройстве, а банковские карты стоит удалить из доступных ребенку аккаунтов. На PlayStation нужен нулевой лимит расходов, на Xbox — подтверждение покупок взрослым.

Гриф рекомендовал разные пароли, двухфакторную аутентификацию и обновления программ. Он сформулировал правило для ребенка: «магазин открываем самостоятельно, по ссылкам из чатов ничего не устанавливаем, антивирус ради „кряка“ не отключаем, коды никому не сообщаем».

Если подозрительный файл уже запустили, нужно отключить устройство от интернета и проверить антивирусом. С безопасного устройства следует сменить пароли и завершить активные сеансы. При утечке данных карты — заблокировать ее и связаться с банком.

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