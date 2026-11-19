Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин представил в Мособлдуме законопроект об изменении расчета субвенций на обращение с собаками без владельцев. Финансирование муниципалитетов предлагают определять с учетом потребностей территорий и ситуации на местах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Виталий Мосин представил на заседании Мособлдумы поправки в региональный закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с собаками без владельцев. Проект предусматривает уточнение порядка расчета субвенций с учетом потребностей каждого муниципалитета.

«Предлагаемые изменения направлены на совершенствование действующего механизма расчета субвенций и более точный учет ситуации на местах», — отметил Виталий Мосин.

Документ также позволит при необходимости перераспределять средства между муниципалитетами в течение года. Эта норма должна вступить в силу с 1 августа 2027 года.

В Подмосковье продолжают программу ОСВВ — «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат», направленную на гуманное регулирование численности собак без владельцев. В 2025 году в регионе отловили 9,3 тыс. животных, за девять месяцев 2026 года — 7,3 тыс.

Отловленных собак доставляют в пункты временного содержания. Там животные проходят карантин, вакцинацию, стерилизацию и обработку от паразитов. Им устанавливают микрочип и ушную бирку. Неагрессивных собак после реабилитации возвращают в привычную среду обитания. Животных, не подлежащих возврату, оставляют в приютах на постоянное содержание или до передачи новым владельцам.

О собаке без ушной бирки можно сообщить по круглосуточному телефону +7 (800) 550-65-22. Операторы уточнят детали и передадут заявку в службу отлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.