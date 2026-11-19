15 декабря в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоится Новогодний огонек с А7 и «Русским Радио». Известные артисты соберутся на одной сцене, чтобы подарить гостям вечер хитов, праздничного настроения и предвкушения чуда, сообщает пресс-служба организаторов.

В программе — выступления Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Артура Пирожкова, Ларисы Долиной, Жасмин, Александра Панайотова, Алсу, Ирины Дубцовой, Владимира Киселева, Юрия Киселева, ЕленыСевер, Александры Воробьевой, JONY и других артистов. Звезды исполнят не только свои популярные песни, но и известные зарубежные композиции в собственном прочтении. Программа перенесет гостей в атмосферу самого волшебного времени года, наполненного музыкой и яркими впечатлениями.

Новогодний огонек с А7 и «Русским Радио» напомнит о теплых вечерах, когда вся семья собирается у экранов, чтобы вместе слушать любимые песни и загадывать желания. Это возможность встретиться с артистами, насладиться музыкой разных поколений и разделить радость приближающегося Нового года.